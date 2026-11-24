Un trenino di Natale con i personaggi Disney per sostenere la Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Piacenza. Torna anche quest’anno l’iniziativa di solidarietà promossa da Conad Centro Nord, che nel 2025 ha permesso di raccogliere 30mila euro destinati all’acquisto di una culla termoregolata per i piccoli pazienti.

L’edizione 2026 sosterrà il progetto “Fin dal primo vagito”, con l’obiettivo di acquistare poltrone relax per i papà e i partner, da collocare nelle stanze di degenza di Ostetricia. Una soluzione pensata per favorire la presenza di entrambi i genitori accanto al neonato fin dai primi momenti di vita.

«Prendersi cura di un neonato significa anche prendersi cura della famiglia che lo accoglie», hanno sottolineato il direttore della Pediatria e Neonatologia Giacomo Biasucci e la responsabile assistenziale Cristiana Pavesi, evidenziando l’importanza del contatto e della partecipazione dei genitori nella costruzione del legame affettivo con il bambino.

L’iniziativa è stata presentata da Veronica Corchia, responsabile delle relazioni esterne di Conad Centro Nord, ed Elena Soressi, membro del Consiglio di amministrazione, insieme a una rappresentanza dei soci. Ad accoglierli il direttore del Distretto Città di Piacenza Vittorio Casati e i responsabili del dipartimento materno infantile.

«È una collaborazione che nel tempo si è tradotta in risultati molto concreti per i bambini e le famiglie», ha ricordato Casati, citando le culle “Next to me”, il ventilatore Giulia e i monitor multiparametrici wireless acquistati grazie alle precedenti raccolte.

Protagonista della nuova campagna è un trenino composto da una locomotiva con Topolino e undici vagoni dedicati ai personaggi Disney. Nei punti vendita aderenti, i titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno ricevere una bustina con uno dei dodici pezzi ogni 15 euro di spesa, aggiungendo 1,90 euro. Per ciascun pezzo Conad destinerà 50 centesimi ai progetti pediatrici beneficiari.

Nel 2025 la raccolta ha fruttato oltre 450mila euro per sei strutture ospedaliere. Dal 2021, a livello nazionale, sono stati devoluti oltre 11,5 milioni di euro.