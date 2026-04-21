Una storia intensa e senza filtri: Giulia Gardani a “Lo Specchio”

Questa sera alle 20.30 torna “Lo Specchio”, il programma di Telelibertà condotto da Nicoletta Bracchi, con una storia intensa e senza filtri. Protagonista della puntata è Giulia Gardani, maestro nazionale di tennis, che racconta il suo “rovescio della vita”.

Dall’olimpo dello sport a un destino improvviso: durante il viaggio di nozze a New York nel 2023, un incidente cambia tutto. La diagnosi è durissima: tetraplegia incompleta. Da quel momento inizia la partita più difficile, fatta di tenacia e voglia di riscrivere il proprio futuro.

Attraverso la metafora del tennis, Giulia ripercorre il prima e il dopo, il rapporto con la famiglia e con il marito Matteo, la gestione del tempo, la sfida di ricostruire un’identità quando il corpo sembra non rispondere più. Un racconto autentico, che trova spazio anche nel libro scritto insieme al giornalista Thomas Trenchi, con la prefazione del giornalista Stefano Meloccaro, e nell’incontro speciale con il campione Jannik Sinner.