Una vita dedicata alla sanità e al sociale Franco Pugliese a "Lo specchio"

Questa sera alle 20.30 su Telelibertà torna Lo specchio di Piacenza, a cura di Nicoletta Bracchi, con un ospite che ha dedicato la propria vita alla sanità e al sociale: Franco Pugliese, presidente della LILT di Piacenza. Un percorso professionale e umano iniziato con la scelta di Medicina e sviluppatosi anche all’interno dell’Ausl, dove ha lavorato per anni fino a ricoprire il ruolo di direttore del Dipartimento di sicurezza sul lavoro. Dal 2010 guida la LILT piacentina, portando avanti con determinazione la missione della prevenzione oncologica. La sua testimonianza attraversa anche uno dei momenti più difficili della storia recente: il Covid, vissuto in prima persona con un lungo ricovero durante la prima ondata. Un’esperienza che ha profondamente segnato il suo modo di vedere la malattia e il rapporto con i pazienti.



Le puntate sono disponibili anche Ampio spazio alle iniziative della LILT: dalle visite senologiche nelle aziende agli ambulatori mobili sul territorio, dalle campagne di sensibilizzazione come il Nastro Blu ai progetti nelle scuole e all’Ambulatorio della salute. Senza dimenticare il valore della solidarietà, concretizzato in azioni a sostegno dell’Hospice e della comunità. Una puntata che racconta non solo una biografia, ma un impegno continuo per promuovere stili di vita sani e una cultura della prevenzione sempre più necessaria.Le puntate sono disponibili anche on demand sul sito di Libertà