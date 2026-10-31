«Una vita per gli altri»: il vigile del fuoco Massimiliano Clini a "Storie di voi"

«Essere un vigile del fuoco è un modo di vivere, un modo di aiutare gli altri in punta di piedi». È con questa filosofia che Massimiliano Clini, vicino al traguardo della pensione dopo una vita spesa al servizio della comunità, si racconta oggi a "Storie di voi" su Telelibertà.

Cresciuto letteralmente all'ombra della caserma di viale Dante a Piacenza, dove lavorava il padre - una passione di famiglia che ha poi coinvolto anche la sorella -, Clini ha concretizzato la sua vocazione nel 1997. In quasi quarant'anni di servizio, ha visto trasformarsi il lavoro con l'arrivo della tecnologia e della digitalizzazione, mantenendo però intatto lo spirito di fratellanza che si tramanda di generazione in generazione.

Al centro del suo percorso c'è sempre stata la forza straordinaria della squadra: «Non mi sono mai trovato in pericolo da solo: c'è sempre stato un compagno pronto a tendermi la mano» sottolinea, ricordando come la complicità e l'ironia di tutti i giorni siano la vera medicina per superare l'impatto emotivo degli interventi più complessi. Un impegno totale reso possibile anche dal sostegno fondamentale della propria famiglia.

A pochi mesi dal congedo, il bilancio resta di profonda gratitudine: «Indossare questa divisa è stato un immenso valore aggiunto» conclude Clini, ricordando che al suo posto potrebbero esserci ciascuno dei 35 mila pompieri d'Italia.

L'appuntamento con la sua storia è per oggi, nelle edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del TGL, sul canale 76.