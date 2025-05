Uova di Pasqua a sostegno dell'ospice di Borgonovo: raccolti 5.700 euro

La solidarietà ha il sapore del cioccolato. Grazie alla distribuzione delle uova pasquali in oltre una trentina di esercizi commerciali della Valtidone e Valtrebbia, sono stati raccolti quasi 5.700 euro a sostegno dell’hospice di Borgonovo. La distribuzione delle uova di cioccolato, prodotte dalla pasticceria Mera di Borgonovo, era abbinata a una lotteria benefica che alla fine ha consentito di distribuire 35 uova. Per sostenere l’hospice è stata organizzata un cena benefica che mercoledì 18 giugno si terrà nel parco dell’ex Istituto Andreoli Per partecipare alla cena occorre versare la quota di 70 euro tramite bonifico su IT88C0623065200000031110586, indicando nome cognome e numero partecipanti.

Si può sostenere l’hospice anche con il 5 per mille indicando sulla propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 91131560335