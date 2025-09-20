Vandalismi a Borgonovo, i genitori: «I nostri figli non c’entrano nulla»

«I nostri figli non c’entrano nulla con i vandalismi che a Borgonovo vanno avanti da tutta estate e la sindaca, accusandoli di aver rotto un vetro che invece era già rotto, vuole solo un capro espiatorio con cui farsi bella».

A Borgonovo si profila uno scontro al calor bianco. Da un lato la sindaca Monica Patelli, che ha sorpreso alcuni ragazzini mentre lanciavano un tubo riempito di ghiaia verso le scuole medie di via Sarmato. Dall’altro i genitori che, dopo il tam tam suscitato dalla notizia che la sindaca si è recata a casa di alcuni invitandoli a presentarsi tutti quanti in comune, hanno chiesto di dire la loro.

«I nostri figli – dice una mamma a nome dei genitori – non sono una baby gang, non tirano biciclette o bombe d’acqua verso le macchine e non rompono vetri delle scuole». I genitori sono contrariati anche dalle modalità adottate dalla sindaca. «Che modo è – dicono – venire casa per casa a parlare con dei minori, in alcuni casi senza la presenza dei genitori, insistendo a volergli far dire cose?». Nel mezzo della polemica interviene anche la minoranza di Insieme per Borgonovo che accusa la sindaca di «azioni estemporanee». «In paese – dicono i consiglieri - circolano versioni differenti rispetto a quanto raccontato dal sindaco».