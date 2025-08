Variazioni glicemiche scoperte con il fiuto, al via il progetto Serena

Cani opportunamente addestrati riescono a fiutare le variazioni glicemiche, è proprio così che funziona il progetto Serena diffuso su tutto il territorio nazionale e ora in partenza anche a Piacenza grazie a Giulia Moschini e al suo Byron. «Io sono un'istruttrice in formazione di cani per allerta diabete e il mio Byron potrebbe diventare uno di loro – ha raccontato Moschini –. Noi di Progetto Serena siamo un'associazione di promozione sociale creata a livello nazionale nel 2014 dal presidente Roberto Zampieri nel ricordo di sua figlia Serena che purtroppo non è più con noi. Ci occupiamo di formare cani e famiglie per fornire delle competenze: in questo modo il cane, a seguito di un adeguato percorso, diventa amico della famiglia essendo in grado di segnalare le variazioni di glicemia nelle persone che lo circondano e così si rileva abbastanza precocemente un'eventuale crisi ipoglicemica o iperglicemica, permettendo così al malato di diabete di mettersi in sicurezza e di regolare la propria glicemia». Sul sito www.progettoserenaonlus.it si possono trovare tutte le informazioni.