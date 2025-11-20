«Violenza di genere, questione collettiva, occorre parlarne nel modo giusto»

«La violenza di genere abita le nostre case, i nostri luoghi di lavoro. È una questione collettiva e come tale dobbiamo imparare a parlarne nel modo giusto». Elisabetta Oppici della segreteria confederale Cisl Parma e Piacenza lo dice forte e chiaro all’inizio dell’incontro «Sguardi e parole oltre gli stereotipi. La violenza di genere è una questione di comunità» che si è svolto nella sede della Cisl di Piacenza. A organizzarlo sono stati la segreteria del sindacato e il suo coordinamento femminile. L’incontro si è aperto con i saluti dell’assessora Nicoletta Corvi. Il pomeriggio, coordinato dalla docente Stefania Mazza, ha visto intervenire la scrittrice Roberta Schira e le rappresentanti di alcune realtà che si occupano di cura e accoglienza delle vittime di violenza e non solo: la presidente del Centro antiviolenza di Piacenza Donatella Scardi, Glenda Marafante del Cipm Emilia e Alessandra Bassi per la cooperativa L’Arco.