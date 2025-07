Vista su valli Vezzeno, Chero e Riglio, inaugurata la “Big Bench"

A Gropparello, la Promis Gruparel ha fatto un dono al suo territorio: una panchina gigante tra Groppovisdomo e località Croviano, inserita nell’itinerario nazionale di “Big Bench Community Project”. Domenica 20 luglio, all’inaugurazione, l’hanno raggiunta camminando tra i sentieri in più di cento: la grande panchina è gialla e verde, come i colori sociali delle formazioni calcistiche locali.

Davanti a lei una vista mozzafiato sulle valli Vezzeno, Chero e Riglio: al taglio del nastro, il vicepresidente della Promis Gruparel Marco Vincenti ringrazia artigiani, agricoltori, imprenditori del territorio che hanno contribuito a realizzarla, dal basamento alla struttura in ferro e in legno. «Ci tenevamo tantissimo, a fare questo regalo: è un’occasione per promuovere le bellezze delle nostre colline, investendo su un turismo lento e rispettoso, che guarda al futuro», dice Vincenti.

Scrosci di applausi, chitarra acustica e un genuino clima di festa. Presente anche il sindaco di Gropparello Armando Piazza: «Questa panchina ha un sapore in più: se la toccate sentite l’energia di tutti questi ragazzi e vi assicuro, come sindaco, che non è così facile. Abbiamo bisogno della loro forza e di quella di tutto il mondo del volontariato, che ci da diventare più grandi di quello che saremmo». Per l’occasione, presenti anche un gruppo di panchinisti itineranti: vengono da Boretto, Monza e Pavia. Timbri e passaporti sono disponibili al Bar Italia, al Bar Nazionale e all’ Antica Trattoria Val Vezzeno.