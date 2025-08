Musica e arte segnano il successo della Festa dei Cuion

Cantanti, cantautori e musicisti di fama nazionale. La riqualificazione artistica della struttura comunale del piazzale di via IV novembre. Oltre 3mila persone che in un solo finesettimana hanno affollato Gropparello raddoppiando il numero di residenti. Circa 70 volontari di tutte le età che si sono impegnati per regalare un evento unico all'intera comunità. Il ricordo di Chicco Maggi, ideatore e fondatore di una festa che cresce anno in anno puntando sulla qualità dell'offerta musicale e sulle eccellenze territoriali. Basterebbero questi titoli di agenzia per descrivere l'ottima riuscita della manifestazione organizzata da Promis Gruparel.

Sul palco incastonato nel viale alberato di Gropparello in tre serate sono saliti AmbraMarie, Cecco e Cipo, i Cosmonauti borghesi e i Meganoidi. Ma non solo, tanti gli artisti provenienti da tutta Italia per esibirisi alla Festa dei Cuion. Apprezzatissimi i gruppi musicali dei Mania e dei G5 project nella serata inaugurale, il cantautorato di Erricocantamale e il potente rock dei Fattore Rurale. Applauditissima dal folto pubblico di sabato sera anche la giovane Camilla Gorrini. Le serate poi sembravano non terminare mai grazie alle esibizioni di Radio Malvisi live show, dj Cave e Galuppi dj.

«Vogliamo continuare a crescere per celebrare il ricordo di Chicco e per far conoscere il nostro territorio attraverso la musica, il divertimento e, perchè no, anche l'autoironia» commenta il presidente di Promis Gruparel Marco Maggi. Autoironia celebrata anche attraverso le premiazioni dei Cuion dell'anno che hanno visto salire sul gradino più alto del podio proprio i membri del direttivo Promis «colpevoli» lo scorso inverno di aver montato in vista dei mercatini di Santa Lucia la tensostruttura con tanto di telo la sera prima di un'intensa nevicata che avrebbe poi fatto crollare l'intero tendone causando ingenti danni. A premiare tutti i vari cuion era presente Pedro Valti di «per me è la cipolla»: la risposta che durante un quiz televisivo fece infervorare Amadeus.

Bowlcast di Telelibertà

La tre giorni di festa è stata inaugurata da una nuova puntata live del Bowlcast di Telelibertà condotto dai giornalisti Marcello Tassi e Danilo Di Trani che, al netto delle numerose incursioni organizzate da Marco Vincenti e i volontari di Promis, hanno intervistato sul palco l'artista e conduttrice di Radio Freccia AmbraMarie che poco dopo si sarebbe esibita insieme ai Surrealistic Pillow. Tanto Rock, ma anche tanto Pop grazie al concerto di Cecco e Cipo che non hanno perso la verve comica che li aveva fatti conoscere al grande pubblico a X Factor.

La struttura riqualificata grazie ad Alice Iudicello

«Una festa che riesce sempre a stupire positivamente sapendo coinvolgere diverse generazioni di partecipanti - le parole del sindaco di Gropparello Armando Piazza -. Un plauso a tutti i volontari». «Una festa speciale dove ci siamo divertiti ed emozionati» ha confermato Davide Di Muzio, frontman dei Meganoidi scendendo dal palco per abbracciare e concedere foto a tutti i fan. Una festa che oltre i ricordi ha lasciato qualcosa di tangibile. Grazie al progetto artistico di Alice Iudicello - aiutata dai volontari di Promis Gruparel, Arte Nostra e Pro loco Giovani Gropparello - la struttura comunale del piazzale dove si è svolto l'evento ha ripreso vita e colore con i simboli che caratterizzano il territorio e l'iconica scritta 'Me sum ad Gruparel'.

Camminata in Rosa

Dopo il successo della Festa dei Cuion un po' di meritato riposo per i volontari che da maggio non si sono mai fermati nell'organizzazione di eventi sportivi e iniziative culturali. «Ci vediamo sabato 4 ottobre per la nuova edizione della Camminata in Rosa con la quale raccoglieremo fondi per Armonia e la lotta al tumore al seno - conferma Maggi -. Un grazie speciale va proprio ai nostri volontari e a tutte le persone che credono nel nostro progetto di promozione territoriale».