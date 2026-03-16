Vittime innocenti delle mafia, gli appuntamenti per non dimenticare

Piacenza ricorda le vittime innocenti delle mafie e in occasione della XXXI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Comune di Piacenza propone una serie di appuntamenti. Il 20 marzo 2026 alle 10 è prevista in Piazza Cavalli la celebrazione cittadina aperta alla cittadinanza con la partecipazione degli studenti delle scuole piacentine coinvolti nei percorsi di educazione alla legalità attivati da Libera durante l'anno scolastico. Il programma prevede un momento di saluti istituzionali, a cui seguirà la lettura dei nomi delle 1101 vittime innocenti delle mafie, gesto simbolico che rappresenta il cuore della manifestazione.

Il 23 marzo invece al Teatro Filodrammatici alle 20.30 (con matinee per le scuole alle 9 e alle 11) andrà in scena "Non è stata la mano di Dio", monologo di e con Corrado La Grasta, per la regia di Giulia Petruzzella, vincitore del Festival "Le Voci dell'Anima" 2025 - Teatro e Danza di Rimini. Lo spettacolo, patrocinato dal Comitato Don Peppe Diana e realizzato in collaborazione con Teatro Gioco Vita, è a ingresso gratuito.

Attraverso la voce di Beppe, uomo della comunità di Casal di Principe segnato dagli eventi del 19 marzo 1994, il monologo ripercorre l'omicidio di don Peppe Diana e il suo impegno contro la camorra, descritta come componente endemica del territorio. Nell’autunno si terrà poi un laboratorio teatrale su “Racconti di legalità” con Nicola Cavallari.

Le iniziative sono state presentate dall’assessora alla legalità Serena Groppelli, dal referente di Libera Piacenza Alessandro Molari e da Jacopo Maj di Teatro Gioco Vita.