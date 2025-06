"viviMORIGI”: musica vocale e da camera nel chiostro del Collegio

Con l’arrivo di giugno, prende il via una nuova edizione di “viviMORIGI”, la rassegna di musica vocale e da camera promossa dal Conservatorio “Giuseppe Nicolini”, in collaborazione con il Coro Polifonico Farnesiano e l’ASP Collegio Morigi De Cesaris. Tre serate di musica dal vivo, ospitate nel suggestivo chiostro del Collegio Morigi (via G. Taverna 37), in programma per venerdì 6, martedì 10 e giovedì 12 giugno, con inizio alle ore 21 e ingresso libero fino a esaurimento posti. La rassegna rappresenta un’occasione speciale per ascoltare giovani interpreti in un viaggio musicale che attraversa i secoli, dal barocco alla contemporaneità, all’interno di uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio storico-architettonico della città.

Venerdì 6 giugno apre la rassegna un concerto che vede protagonisti l’Ensemble di violoncelli del Conservatorio Nicolini, composto da otto studenti della Classe di Musica d’Insieme per Archi del M° Marco Decimo, con musiche di Friedrich Grützmacher, Gabriel Fauré, Sergey Rachmaninov, Pietro Mascagni, Bebo Ferra e Gioachino Rossini. Nella stessa serata, si esibiranno le Voci giovanili del Coro Polifonico Farnesiano dirette da Paola Gandolfi, con un ampio repertorio che spazia da David L. Brunner a Manolo Da Rold, includendo brani di Thomas Morley, Johann Kaspar Bachofen, Johannes Brahms, Mario Pigazzini, Etienne Daniel, Charles Gounod e Francis Poulenc.

Martedì 10 giugno sarà la volta della classe di musica da camera del M° Guido Galterio, che proporrà il Sestetto op. 9 in la maggiore di Filippo Gragnani e la Missa Brevis per soprano e tre chitarre di Ivan Madarász. Seguirà la classe di musica d’insieme per archi del M° Marco Decimo, con un programma che include un movimento della Sonata n. 4 in do minore BWV 1017 per violino e cembalo di Johann Sebastian Bach, il brano contemporaneo Off Pist di Svante Henryson e quattro movimenti del Quartetto in la maggiore Op. 13 n. 2 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Giovedì 12 giugno concluderà la rassegna un concerto articolato in tre momenti: aprirà la serata la classe di musica da camera del M° Guido Galterio, con la Carmen Rhapsody per flauto, clarinetto e pianoforte di Georges Bizet e la Danza Oscura per flauto, percussioni e pianoforte di Stefano Taglietti. Seguirà l’esibizione della classe del M° Marco Rogliano, che interpreterà An die ferne Geliebte op. 98 per tenore e pianoforte di Ludwig van Beethoven. Chiuderà la serata la classe di musica da camera del M° Diego Maccagnola, con i Fantasiestücke op. 73 per violoncello e pianoforte di Robert Schumann e il Trio op. 114 in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte di Johannes Brahms.