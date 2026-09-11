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Volontaria in Perù: «Scuola di umanità, si impara la pazienza»

Beatrice Migliorini, studentessa 24enne di Ponte dell'Olio, racconta l’esperienza vissuta a Lima accanto ai più fragili

Nicoletta Marenghi
Nicoletta Marenghi
|1 ora fa
Volontaria in Perù: «Scuola di umanità, si impara la pazienza»
1 MIN DI LETTURA
Un gruppo di giovani arrivati dall’altra parte del mondo impegnati a piantare alberi in Perù. Nell’immagine che guarda al futuro c’è anche Beatrice Migliorini. La 24enne di Ponte dell'Olio, studentessa di Antropologia culturale e sociale all’università Bicocca di Milano, per la seconda volta in pochi anni è tornata a Lima, capitale del Perù.
Un’esperienza vissuta per tre settimane ad agosto con la comunità cattolica missionaria “Servitori del Vangelo” conosciuta a Pavia, dove la piacentina ha frequentato la triennale in Scienze politiche e dove vive tuttora.
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