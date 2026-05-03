Solidarietà per la comunità Emmaus, dalla cena benefica oltre 3mila euro
Fondi destinati a un progetto preciso: il miglioramento degli ambienti interni, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità della vita agli ospiti
Thomas Trenchi
|55 minuti fa
Una donazione di 3.260 euro a sostegno della comunità terapeutica Emmaus di Piacenza, realtà che accoglie una quindicina di persone con doppia diagnosi, tra fragilità psichiatrica e dipendenze da sostanze, inviate dal servizio dipendenze dell’Ausl. È il risultato concreto della cena benefica organizzata nei giorni scorsi grazie al contributo dell’imprenditore Valter Bulla, ospitata nell’azienda agrituristica Casa Nuova a Niviano di Rivergaro.
L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi destinati a un progetto preciso: il miglioramento degli ambienti interni, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità della vita agli ospiti. Un intervento necessario, dal valore complessivo di 22mila euro, che punta a rendere gli spazi di Emmaus più accoglienti, funzionali e adeguati al percorso terapeutico.