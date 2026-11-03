Sonia e Fabrizio: «Noi sposati in tv "a prima vista", insieme per scelta»

Si sono sposati senza conoscersi davanti alle telecamere di “Matrimonio a prima vista”, ma oggi stanno insieme per scelta. Fabrizio Schenardi, 43 anni, piacentino, e Sonia Landolina, torinese, si sono detti sì il 13 febbraio al castello di Piovera, protagonisti del programma di Real Time. Dopo il viaggio di nozze in Kenya, hanno condiviso la quotidianità tra Piacenza e il Torinese, imparando a conoscersi lontano dai riflettori.

Non sono mancate le difficoltà: 220 chilometri di distanza, impegni di lavoro e incomprensioni. A settembre si sono persino lasciati, ma dopo quindici giorni Fabrizio, di ritorno da una trasferta, è corso da Sonia. «Abbiamo parlato una notte intera», racconta.

Ora, ospiti della redazione di Libertà, spiegano che l’esperimento televisivo è diventato una storia vera. «L’amore non si calcola, ma con noi gli esperti ci hanno preso». E agli spettatori che li seguono sui social confidano: «Cercavamo entrambi una persona “risolta”. L’abbiamo trovata».