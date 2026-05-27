Sos a Castel San Giovanni, servono restauri urgenti per salvare la chiesa di San Rocco

La chiesa di San Rocco di Castel San Giovanni ha bisogno di restauri urgenti. A destare preoccupazione sono soprattutto le parti in arenaria della facciata, che da tempo mostrano segni evidenti di deterioramento e cedimento.

Acqua, vento, pioggia, caldo eccessivo e gelo invernale stanno mettendo a dura prova gli elementi più fragili della struttura. Gli effetti di questo progressivo degrado sono visibili anche a occhio nudo: basta soffermarsi qualche minuto davanti alla chiesa e osservare la facciata per rendersi conto di quanto sia ormai urgente intervenire.

Per questo la parrocchia di Castel San Giovanni, in accordo con la Soprintendenza, ha commissionato un intervento di restauro urgente del valore di circa 30mila euro. I lavori partiranno nel mese di giugno e non comprometteranno l’utilizzo dell’edificio religioso, che continuerà a restare aperto ai fedeli.

Chiunque potrà contribuire attraverso un’offerta. Il conto corrente della parrocchia è IT69S0707265260000000000612, con causale: “Contributo lavori San Rocco”.

«La spesa è abbastanza consistente – spiega il parroco di Castel San Giovanni, don Andrea Campisi – ma riteniamo sia doveroso conservare i luoghi di culto che la comunità cristiana ha costruito e che rappresentano il luogo in cui essa si incontra».