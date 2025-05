Sostegno a formazione e ricerca, borsa di studio Invernizzi per 31 studenti della Cattolica

Al campus di Piacenza dell’Università Cattolica sono state consegnate le borse di studio della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. A beneficiarne sono stati 31 studenti della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. Ciascuno studente ha ricevuto 4mila euro. «È importante che una fondazione così prestigiosa investa sui giovani - dice Pier Sandro Cocconcelli, preside della facoltà - si ritiene dunque che la nostra università abbia un ruolo fondamentale nel creare competenze nel sistema agroalimentare. Le nuove generazioni possono così contare su un’agevolazione per studiare in una facoltà che si distingue nel fare ricerca».

La Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi nasce all’inizio degli anni Novanta per essere un punto di riferimento nella ricerca scientifica e promuovere la conoscenza, sostenendo in particolare i settori dell’economia, delle scienze agro-alimentari e della medicina. «La peculiarità della fondazione è il supporto alla ricerca - afferma Giuseppe Bertoni, presidente della Fondazione -, ma anche la premialità nei confronti dei giovani».

La borsa di studi Invernizzi non è infatti una tantum, è uno dei casi, peraltro poco frequenti, in cui la borsa può essere mantenuta lungo tutto il percorso di laurea - tre anni per la triennale, due anni accademici per la magistrale - nel caso siano conservati nel tempo i buoni risultati universitari.