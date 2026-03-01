Sotto casa della ex moglie con un coltello: arrestato

Nelle prime ore della mattina, le volanti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne dominicano pregiudicato. L'accusa è quella di stalking.

L’uomo si era presentato a casa della ex moglie, con un coltello di 20 centimetri di sola lama, ma il tempestivo intervento delle volanti, allertate dalla donna terrorizzata, ha permesso di evitare conseguenze ulteriori.

Il reo era già stato arrestato dalla Polizia nel 2023 per atti persecutori ai danni della ex, ma il periodo in carcere, evidentemente, non lo ha fatto cambiare, ed una volta uscito è tornato alla carica nei confronti della povera donna.

La tempestività di intervento della Polizia ha evitato gravi e ulteriori irreparabili conseguenze, dimostrando quanto sia alta l’attenzione nei confronti dei reati di violenza di genere.

L’uomo è tornato in carcere, alle Novate.