Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Spaccata alla Coop di Gragnano, rubata merce e ladri in fuga

Sul posto sono intervenute le pattuglie di Metronotte insieme ai carabinieri di Borgonovo

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Spaccata alla Coop di Gragnano, rubata merce e ladri in fuga
1 MIN DI LETTURA
Spaccata nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre alla Coop di Gragnano. Ignoti hanno sfondato una vetrata e, una volta all'interno, hanno rubato merce dal valore al momento non quantificabile.
Probabilmente l'obiettivo era la cassaforte, che però non è stata violata.
Il sistema di allarme collegato alla Centrale Operativa Metronotte è scattato immediatamente e, in pochi minuti, le pattuglie delle guardie giurate sono arrivate sul posto insieme ai carabinieri  di Borgonovo.
Al loro arrivo i ladri sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sono in corso le indagini dal parte dell'Arma.

Gli articoli più letti della settimana