Spaccata alla Coop di Gragnano, rubata merce e ladri in fuga

Spaccata nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 novembre alla Coop di Gragnano. Ignoti hanno sfondato una vetrata e, una volta all'interno, hanno rubato merce dal valore al momento non quantificabile.

Probabilmente l'obiettivo era la cassaforte, che però non è stata violata.

Il sistema di allarme collegato alla Centrale Operativa Metronotte è scattato immediatamente e, in pochi minuti, le pattuglie delle guardie giurate sono arrivate sul posto insieme ai carabinieri di Borgonovo.

Al loro arrivo i ladri sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Sono in corso le indagini dal parte dell'Arma.