Sport e salute in Valluretta, si svela il segreto di vivere a lungo (e bene)

Il primo test da superare è il caldo che così intenso, a settembre, sulle colline della Valluretta non si era mai sentito. Le altre prove riguardano pressione, glicemia, massa muscolare e altri parametri che indicano il nostro stato di salute, soprattutto quello cardiovascolare. In campo per la prevenzione sono scesi i medici del Policlinico Gemelli di Roma e i ricercatori dell’Università Cattolica che a San Gabriele di Piozzano hanno ormai trovato un’atmosfera familiare. Dal 2019 davanti alla chiesa della frazione, a circa 400 metri di altitudine, vengono allestiti gli stand della Longevity Run, manifestazione nazionale di sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

La longevità che secondo gli esperti non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo, proprio come il traguardo alla fine di una corsa. Nel piacentino vive la sua tappa in campagna. Circa quattrocento le persone di ogni età che, nel corso della mattinata di ieri, hanno atteso il proprio turno in coda per i controlli gratuiti eseguiti da professionisti a detta di tutti «bravissimi e gentilissimi». I complimenti all’organizzazione abbondano.

Sorridente ed energica Maria Pilizzari tiene tra le mani la “pagellina” che i medici le hanno appena consegnato dopo i controlli. «Va tutto abbastanza bene considerando l’età, ho quasi 90 anni» confida. E allora viene spontaneo chiederle quale sia il suo segreto. «Faccio movimento, sono molto attiva ogni giorno» ecco svelata la ricetta della longevità. Con lei ci sono le amiche, tra le quali Rita, mamma di Marco Elefanti, docente dell’Università Cattolica ed l’ex direttore del Policlinico Gemelli che ha portato nel luogo delle sue origini l’evento nazionale.