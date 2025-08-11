Sportelli e servizi Ausl, giovedì 14 agosto riduzioni di orario e chiusure

In vista del ponte ferragostano, l’Azienda Usl di Piacenza comunica alcune modifiche all’apertura degli sportelli e all’attività dei punti prelievo previste nel giorno di giovedì 14 agosto.

Sportelli unici di Monticelli, Podenzano, Carpaneto, Lugagnano e Cortemaggiore: resteranno chiusi per l’intera giornata. In concomitanza con la chiusura degli sportelli, non verranno effettuati prelievi di sangue né il ritiro dei campioni per le analisi di laboratorio nelle sedi di Monticelli, Podenzano e Cortemaggiore.

Sportelli unici di Fiorenzuola, Piacenza (piazzale Milano e Polichirurgico) e Castel San Giovanni: saranno regolarmente aperti dalle 8.15 alle 13.45, ma solo al mattino. Nel pomeriggio gli sportelli saranno chiusi. Le attività di accettazione per i prelievi in queste sedi sarà garantita come di consueto.

Monticelli, Podenzano e Cortemaggiore:

Servizio Cuptel (800 651 941): sarà attivo solo nella fascia mattutina, dalle 8 alle 14.



Diabetologia di Piacenza: terminerà il servizio alle 13 garantendo, pertanto, l'apertura al pubblico dalle 8 alle 13.





Sabato chiusi tutti i punti di prelievo

Ausl comunica inoltre che nella giornata di sabato, 16 agosto, tutti i punti prelievo saranno chiusi nell’intero territorio provinciale.