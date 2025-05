Squarcia 55 gomme ai camion della ditta e spaccia, dipendente condannato

Un quarantenne pavese, forse entrato in attrito con i suoi datori di lavoro, ha tagliato 55 gomme di camion, imbrattato carrozzerie di mezzi pesanti e distrutto targhe del parco veicoli della ditta di trasporti per cui lavorava.

Per questi fatti, avvenuti a Cortemaggiore presso la ditta VR Trasporti circa due anni fa, l’uomo è stato condannato, con rito abbreviato in tribunale a Piacenza, a un anno e sei mesi di reclusione. È stato inoltre condannato a mille euro di multa e al pagamento di 23mila euro in favore della ditta, costituitasi parte civile.

Nella pena, grazie al riconoscimento della continuazione, il giudice ha conteggiato anche un episodio di spaccio di stupefacenti.