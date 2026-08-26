Stasera a Bowlcast il content creator piacentino Biagio Sullivan

Prosegue la programmazione estiva di Bowlcast. Anche questa sera il podcast tv condotto da Danilo Di Trani e Marcello Tassi torna in replica alle 21 su Telelibertà. Ospite dello scodellino sarà Biagio Sullivan, content creator, professore, architetto, appassionato di fitness e cantante, protagonista di una puntata all’insegna dell’ironia, della musica e di un racconto molto personale.

Nel salotto di Bowlcast si parla delle sue tante passioni, del rapporto con i social e dell’attività di docente, ma soprattutto della musica, una delle grandi passioni di Sullivan e parte importante del suo percorso artistico.

A fare da filo conduttore alla conversazione è anche il suo particolare alter ego, “Carabaggio”, soprannome che diventa il simbolo di uno stile fatto di buone maniere, eleganza e un pizzico di provocazione. Non mancano naturalmente le battute con i due conduttori, tra prese in giro, confessioni e qualche sorpresa, compreso un inatteso omaggio a base di vino bianco allo scodellino. Una puntata che mette insieme il lato più professionale e quello più curioso di un personaggio poliedrico, capace di muoversi tra insegnamento, architettura, fitness, contenuti digitali e musica.

La programmazione estiva di Bowlcast proseguirà anche per tutto agosto con le repliche ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 21 e alle 22. La puntata sarà disponibile anche on demand sul sito di Libertà, nella sezione “Telelibertà”, e sulle principali piattaforme audio.