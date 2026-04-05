Stava per essere sepolta senza funerale, ma Fiorenzuola si mobilita per Franca

Franca Fermi

Era conosciuta per il suo banco al mercato, dove ricamava nomi e cifre su bavaglini e asciugamani. Franca Fermi, 82 anni, si è spenta nei giorni scorsi e rischiava di non avere un vero funerale, non avendo parenti stretti né risorse economiche.

La comunità di Fiorenzuola però non è rimasta indifferente: i funerali si terranno martedì alle 15 al cimitero. Il parroco don Giuseppe Illica ha invitato tutti a partecipare: «Sarà la nostra lavanda dei piedi, il nostro stare accanto a tutti».

La morte è avvenuta in ospedale e inizialmente si prevedeva una semplice benedizione prima della tumulazione. A cambiare le cose è stata l’amica Fabrizia Boiardi, che ha lanciato un appello sui social, sollevando il tema della dignità anche nell’ultimo saluto.

La risposta è stata immediata: parrocchia, servizi sociali, agenzia funebre e conoscenti si sono mobilitati per garantire un funerale.

Aveva avuto un’infanzia non facile, perché era cresciuta senza padre. Ha sempre lavorato, alla Rinascente a Milano, in un bar a Fiorenzuola con mamma e zia e alla bancarella. Così la ricorda l'amica, che la descrive come una donna dignitosa. «Questo - commenta - è un atto di amore della comunità».