Sterpaglie a fuoco a San Rocco. Il fumo rallenta il traffico in autostrada

Un incendio di sterpaglie è scoppiato nel pomeriggio in zona San Rocco al Porto. Una colonna di fumo si è alzata ed è ben visibile da Piacenza, tanto che come conseguenza ha avuto anche il rallentamento del traffico autostradale.

Poco prima delle 17 le squadre del Comando di Lodi e Piacenza stanno intervenendo al Km 53 della A1 in direzione sud. Complessivamente sono 5 gli automezzi impiegati dai due comandi.