Stop al trasloco per il Marcora di Cortemaggiore: la Provincia frena

L'istituto agrario Marcora, almeno per il prossimo anno scolastico, a Cortemaggiore continuerà ad essere frequentato negli spazi ormai insufficienti di via Vittorio Veneto, in condivisione con la scuola media. Niente da fare, dunque, per la proposta di traslocare al piano superiore dell'oratorio don Bosco.

La Provincia di Piacenza conferma: per il prossimo anno scolastico la sede di Cortemaggiore del Marcora resterà nella sede attuale. La proposta di trasferimento è stata scartata. Per il Marcora la situazione resta dunque critica: per l’anno 2025/26 risultano solo 9 iscritti alla prima, con circa 60 studenti totali su 5 classi. La Provincia, pur sostenendo la scuola nel rinnovamento e nel legame con il territorio, sottolinea la necessità di un confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale per valutare il futuro dell’istituto.