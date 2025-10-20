Strage di gatti a Niviano, la lista si allunga: ora sono più di 15

A Niviano di Rivergaro è allarme per una serie di morti e sparizioni di gatti che sta creando inquietudine nella popolazione. Dalla scorsa estate sono scomparsi o sono stati uccisi oltre quindici felini nel quartiere di Borgo Castello. E negli ultimi giorni la situazione si è aggravata con la morte di Simba, la gatta della consigliera comunale Maria Scattaglia, dopo giorni di sofferenze per un'intossicazione e il ritrovamento di altri tre felini morti: per due di questi casi si è avuta la conferma dal veterinario che si tratta di avvelenamento mentre per il terzo la mattina successiva al ritrovamento la carcassa era sparita. Sono in corso analisi per identificare la sostanza tossica, ma non sono stati trovati bocconi.

Inizialmente si ipotizzava l'azione di predatori selvatici come lupi o volpi, ipotesi rafforzata dal ritrovamento di resti di gatti (teste, code, ossa) probabilmente predati. Tuttavia, i recenti casi di avvelenamento fanno pensare a un'azione dolosa. La popolazione chiede giustizia e c'è chi pensa di organizzare ronde notturne.