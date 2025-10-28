Strisce blu, c'è la firma per tutelare i lavoratori Gps

È stato sottoscritto venerdì 24 ottobre, nella sede del Municipio, l’accordo tra Comune di Piacenza e Filcams Cgil a tutela dei lavoratori attualmente impiegati da Gps – Global Parking Solutions nei servizi di gestione della sosta a pagamento.

clausola sociale e il diritto di precedenza all’assunzione per tutti i dipendenti GPS nel nuovo bando pubblico per la gestione delle strisce blu. L’intesa, frutto di un confronto tra Amministrazione e organizzazione sindacale, recepisce quanto stabilito dalla delibera di Giunta che introduce laall’assunzione per tutti i dipendenti GPS nel

Un impegno concreto per garantire la continuità occupazionale e la tutela dei diritti contrattuali dei lavoratori coinvolti, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici. Alla firma erano presenti la sindaca Katia Tarasconi e Marco Pascai, segretario della Filcams Cgil di Piacenza