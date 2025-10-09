Piazza Cittadella, il giudice ci ripensa e dice sì a Piacenza Parcheggi-Gps
Accolta dal tribunale la richiesta di sospendere la risoluzione dell'appalto: «La ditta rischia danni irreparabili». In attesa dell'udienza del 4 novembre l'area e i parcometri non torneranno al Comune
Gustavo Roccella
|46 minuti fa
Piazza Cittadella come si presenta ora
Ennesimo colpo di scena nella vicenda di piazza Cittadella. La risoluzione del contratto notificata il 26 settembre scorso dal Comune a Piacenza Parcheggi-Gps (Global parking solutions) è sospesa. Lo ha deciso ieri il tribunale (sezione civile) accogliendo la richiesta del concessionario che due giorni prima non era stata ammessa, rimandando a un'udienza fissata per il 4 novembre. La principale motivazione del cambio di rotta è che Piacenza Parcheggi rischierebbe un danno irreparabile nel caso in cui il tribunale ne accogliesse il ricorso e se nel frattempo il Comune desse seguito al cambio di gestione nella sosta a pagamento previsto dal 13 ottobre.