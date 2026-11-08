Striscione rimosso a scuola, è ancora polemica: chi difende la preside e chi la contesta

Continua a far discutere la rimozione dello striscione «Qui nessuno è straniero» dalla scuola Rodari di Podenzano, disposta dalla dirigente Adriana Santoro perché affisso senza autorizzazione. Il cartellone era stato realizzato dagli alunni durante un percorso educativo sull'uguaglianza e la solidarietà.

La senatrice leghista Elena Murelli difende la preside: «La scuola deve insegnare a pensare senza indottrinare». L'inclusione, sostiene, si costruisce con l'educazione e il rispetto delle regole.

Di parere opposto la Flc Cgil. Il segretario Giovanni Zavattoni denuncia un attacco all'autonomia didattica e chiede chiarimenti all'Ufficio scolastico.

La Gilda, attraverso Salvatore Pizzo, richiama invece l'obbligo di rispettare le norme sulle affissioni. Paola Votto, della Cisl Scuola, invita a tutelare la libertà educativa evitando contrapposizioni ideologiche.