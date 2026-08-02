Studenti dalla Cina alla Cattolica, per studiare il sistema alimentare

L’ Università Cattolica del Sacro Cuore allarga sempre più i propri orizzonti. Si è conclusa nei giorni scorsi l’esperienza che ha portato 24 studenti e studentesse cinesi ad essere ospitati per due settimane nell’Ateneo Piacentino. L’occasione è stata l’edizione 2026 dell’Asian Study Abroad, organizzata dall’Ufficio Internazionale di Università Cattolica nell’ambito dei Summer Program in lingua inglese. Il gruppo di universitari in arrivo dalla Cina ha potuto confrontarsi con coetanei e docenti. Temi al centro della full immersion in Università Cattolica sono stati la qualità e la sicurezza del modello alimentare italiano e gli aspetti peculiari del sistema di produzione lattiero casearia, oltre a temi legati all’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel campo delle scienze della vita e della ricerca agroalimentare.

Un momento della visita in un’azienda