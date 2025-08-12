Studenti di Piacenza e della Val Tidone renderanno più aerodinamica un'auto di F1

I giovani geni della robotica dell’Endo Fap Don Orione di Borgonovo, insieme ai compagni del liceo Volta di Castel San Giovanni e dell’Istituto tecnico Colombini di Piacenza hanno incontrato, grazie a una collaborazione con il Politecnico di Milano, la squadra corse Polimi Motorcycle Factory. «Insieme – dicono gli insegnanti e tutor della squadra piacentina – lavoreranno per analizzare e migliorare gli aspetti aerodinamici di un veicolo da Formula 1».

La collaborazione ha ovviamente anche un altro scopo. «Questa opportunità – dicono gli insegnanti – permette agli aspiranti ingegneri presenti nel team di avvicinarsi a quello che potrebbe diventare un loro futuro possibile percorso di studi».