Studenti di Piacenza e della Val Tidone renderanno più aerodinamica un'auto di F1
Endo Fap Don Orione, Volta e Colombini hanno avviato una collaborazione con il Politecnico di Milano
Mariangela Milani
August 12, 2025|2 ore fa
I giovani geni della robotica dell’Endo Fap Don Orione di Borgonovo, insieme ai compagni del liceo Volta di Castel San Giovanni e dell’Istituto tecnico Colombini di Piacenza hanno incontrato, grazie a una collaborazione con il Politecnico di Milano, la squadra corse Polimi Motorcycle Factory. «Insieme – dicono gli insegnanti e tutor della squadra piacentina – lavoreranno per analizzare e migliorare gli aspetti aerodinamici di un veicolo da Formula 1».
La collaborazione ha ovviamente anche un altro scopo. «Questa opportunità – dicono gli insegnanti – permette agli aspiranti ingegneri presenti nel team di avvicinarsi a quello che potrebbe diventare un loro futuro possibile percorso di studi».
Da giugno, non a caso, i ragazzi e le ragazze con il pallino per la robotica, che hanno scelto di chiamarsi Deepbots, hanno iniziato piccole collaborazioni con alcune aziende valtidonesi che mettono alla prova le loro competenze. Questa sinergia permetterà loro di acquistare macchinari utili per la fabbricazione dei loro robot, delle loro macchine da competizione. La squadra è contattabile tramite i canali social e [email protected].