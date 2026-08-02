Stupefacenti, rapina, lesioni: espulsi tre stranieri irregolari

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.

Nella settimana appena trascorsa, l’ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di tre cittadini stranieri risultati irregolari, uno di 25 anni, uno di 22 anni e uno di 19 anni, che sono stati espulsi con accompagnamento, rispettivamente uno alla frontiera di Bergamo Orio al Serio, uno alla frontiera di Milano Malpensa ed uno accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.

Nello specifico, uno straniero, con precedenti in materia di stupefacenti e con in atto la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Emilia-Romagna, è stato espulso ed accompagnato alla frontiera di Bergamo – Orio al Serio, ed imbarcato su un aereo diretto a Tirana.

Un altro straniero, scarcerato dalla locale casa circondariale per applicazione dell’articolo 16 comma 5 (espulsione in alternativa alla detenzione), condannato ad anni 1, mesi 9 e giorni 10 per rapina impropria e con altri diversi precedenti penali per furto, lesioni personali, percosse, stalking e resistenza a pubblico ufficiale, è stato immediatamente accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa dove personale della Questura di Piacenza unitamente ad altro personale della Polizia di Stato abilitato, lo ha scortato nel Paese di origine, tramite volo di linea, direzione Tunisi.

Il terzo straniero, rintracciato da personale della squadra volante durante il regolare servizio di controllo del territorio, è stato immediatamente espulso ed accompagnato al Cpr di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine.