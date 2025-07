«Su Cittadella svelenire il clima. Non c'è alcun accordo sottobanco»

All’indomani del consiglio comunale e il giorno precedente alla commissione sul “caso” - come non chiamarlo così - di Piazza Cittadella, il centrosinistra rivendica il suo operato sull’intricata vicenda per avere «messo in sicurezza il Comune», non lesina stoccate al centrodestra «e al suo immobilismo negli anni del precedente mandato», ma allo stesso tempo invita a «svelenire il clima che si è venuto a creare» dicendo che «non esiste alcun accordo sottobanco, come è paventato dal centrodestra, per avere la restituzione dell’area ad ottobre».

Dai capigruppo di maggioranza il primo argomento affrontato è il documento della discordia - la lettera di contestazione per inadempimento datata 13 giugno 2022 esibita dal centrodestra - Andrea Fossati (Pd) dice che quel documento «brandito oggi come un’arma è stato tenuto nel cassetto per tre anni» per aggiungere poi: «Non aveva basi giuridiche». Ricorda le parole dell’allora assessore ai lavori pubblici Marco Tassi. «Nel 2019 dichiarò che i lavori stavano per cominciare e insieme alla vicesindaca Baio preferì differire la convocazione della commissione su piazza Cittadella. Noi ne abbiamo fatte diverse».

Un’altra è in programma oggi. Caterina Pagani spiega che nell’occasione per la prima volta l’amministrazione spiegherà il passaggio che ha portato all’avvio delle procedure di risoluzione del contratto con Piacenza Parcheggi-Gps.