Successo della Via Crucis di Listz con il coro del Conservatorio

Ottanta coristi, un capolavoro della musica sacra e una cornice d’eccezione: martedì sera il Conservatorio Nicolini ha proposto la Via Crucis di Franz Liszt, in collaborazione con la Diocesi di Piacenza -Bobbio, all'interno della Basilica di Sant'Antonino. Un’esecuzione corale di grande impatto, affidata agli allievi del Conservatorio, diretti dal maestro Stefano Bommino e accompagnati dall'organista Michele Mazzoni, che hanno interpretato una delle opere più mistiche e meno conosciute del compositore ungherese. A introdurre e concludere la serata, le parole del Vicario generale della Diocesi, don Giuseppe Basini, che ha offerto due brevi riflessioni sulla Passione di Cristo e sul significato spirituale della musica di Liszt. L’iniziativa, aperta al pubblico, ha registrato un'ottima partecipazione, confermando l’interesse per eventi che uniscono musica e meditazione, in un contesto di collaborazione tra istituzioni culturali e religiose. Il prossimo appuntamento della rassegna Musica a Sant'Antonino si terrà domenica 27 aprile alle 16 e vedrà l'organista e docente del Conservatorio Andrea Toschi proporre il concerto dal titolo Pre Bach Nord Europa , un viaggio musicale attraverso il repertorio organistico che ha preceduto Johann Sebastian Bach.