Dietro le vetrine rotte, le risse del sabato sera e i comportamenti che spesso finiscono al centro della cronaca c’è una domanda che gli adulti non possono più evitare: che cosa sta succedendo ai giovani? Se n’è parlato ieri sera a “Dillo alla lupa”, il programma di approfondimento di Telelibertà, in onda sul canale 76 e in streaming su Liberta.it. Alla conduzione Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, che hanno messo a confronto esperienze e sensibilità diverse.

In studio i consiglieri comunali Massimo Trespidi (civica di centrodestra), Costanza De Poli (Pd) e Stefano Cugini (Alternativa per Piacenza).

Proprio De Poli, 23 anni, ha portato nel dibattito uno sguardo generazionale: «Oggi viviamo una serie di paure e sensazioni negative». Un disagio che, secondo la consigliera, non può essere liquidato concentrandosi soltanto sulle sue manifestazioni più eclatanti. «Quando vediamo i ragazzi che si picchiano, ci soffermiamo sul gesto senza chiederci che cosa lo abbia provocato. Se dei quattordicenni pensano che il sabato sera si debba passare a fare a botte, il problema è anche della società che li ha portati fin lì».

Sul ruolo degli adulti insiste anche Trespidi: «I ragazzi hanno bisogno di trovare un senso nella vita. Genitori, insegnanti ed educatori hanno una responsabilità enorme: non devono calarsi dall’alto, ma farsi compagni di strada e riconoscere la complessità dei giovani».

Cugini allarga invece lo sguardo al modello di società: «Siamo spinti a cercare un nemico e a pensare a noi stessi. Vorremmo che i giovani non protestassero e non facessero casino, ma quale esempio ricevono dagli adulti? Guerre, disuguaglianze, discriminazioni».

Al confronto ha partecipato anche Mattia Settineri, fondatore di Futura Piacenza, realtà civica nata per dare maggiore rappresentanza ai giovani: «Nella mia generazione la solitudine è un tema molto sentito. Sono d’accordo con la proposta di vietare i social network sotto una certa età, per evitare effetti negativi sui ragazzi troppo giovani».

Non sono cambiati i desideri, ma il mondo nel quale i ragazzi cercano di realizzarli: è la lettura di Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, protagonista della seconda parte di “Dillo alla lupa”. «I giovani di oggi sono esattamente come quelli di quando eravamo giovani noi. Hanno le stesse pulsioni e lo stesso desiderio di vivere in un mondo più giusto». Anche le battaglie, osserva Reggi, mantengono una continuità: «Le manifestazioni contro la guerra, per i diritti delle donne e delle persone che facevamo allora si ritrovano nelle mobilitazioni di oggi, contro i conflitti e per l'affermazione dei diritti».