«Summer is magic, il caldo è arrivato, quindi "Amore tonight" come vuole Cristian Marchi!»
Il dj e produttore discografico, protagonista della musica dance ed elettronica italiana, è ospite stasera alle 21 a Bowlcast, il programma su Telelibertà condotto da Danilo Di Trani e Marcello Tassi
Redazione Online
|1 ora fa
Buongiorno Mr. Bowl, perché ha una camicetta sbottonata, gli occhiali da sole blu elettrico, i pantaloni attillati? È anche ben abbronzato. Un cambio look radicale...
Buongiorno a lei. Vede, l'estate è ormai arrivata. Fa caldo, il sole splende e non vedo l'ora di scatenarmi in spiaggia e, soprattutto, in pista!
Buongiorno a lei. Vede, l'estate è ormai arrivata. Fa caldo, il sole splende e non vedo l'ora di scatenarmi in spiaggia e, soprattutto, in pista!
In pista? Deve correre in Formula 1?
Ignorante che non è altro. Intendo in pista da ballo! Voglio godermi l'estate al 1000%. In discoteca, nei beach club! "Summer is magic".
Ignorante che non è altro. Intendo in pista da ballo! Voglio godermi l'estate al 1000%. In discoteca, nei beach club! "Summer is magic".
Mi sembra una citazione, mi spieghi il suo solito contorto percorso per arrivare all'ospite di Bowlcast.
Certo che è una citazione! Si tratta dell'ultimo singolo dell'immenso Cristian Marchi! Un'istituzione del dj-set! Ha appena pubblicato "Summer is magic". Un pezzo energico, vibrante, emozionante. E qualche settimana fa è uscito anche "Amore tonight", altro brano potente, intenso, trascinante. So che farò mille conquiste amorose sulle note di questi due brani durante tutta l'estate.
Certo che è una citazione! Si tratta dell'ultimo singolo dell'immenso Cristian Marchi! Un'istituzione del dj-set! Ha appena pubblicato "Summer is magic". Un pezzo energico, vibrante, emozionante. E qualche settimana fa è uscito anche "Amore tonight", altro brano potente, intenso, trascinante. So che farò mille conquiste amorose sulle note di questi due brani durante tutta l'estate.
Ma la smetta! Sappiamo tutti che è un gran poltrone.
Come si permette? Gliel'ho detto, sono pronto a scatenarmi. Cristian Marchi mi ha convinto durante Bowlcast, mi porterà in giro alle sue serate e faremo della gran baldoria.
Come si permette? Gliel'ho detto, sono pronto a scatenarmi. Cristian Marchi mi ha convinto durante Bowlcast, mi porterà in giro alle sue serate e faremo della gran baldoria.
Tassi e Di Trani li porta con lei?
Per carità. Li lascio a casa ovviamente. Durante la puntata Di Trani ha parlato solo di "Love Sex American Express" e di "Let's Fuck", alcuni dei più grandi successi di Marchi. Si è giustificato spiegando che lui è metallaro. Diciamo che lo perdono, dai.
Per carità. Li lascio a casa ovviamente. Durante la puntata Di Trani ha parlato solo di "Love Sex American Express" e di "Let's Fuck", alcuni dei più grandi successi di Marchi. Si è giustificato spiegando che lui è metallaro. Diciamo che lo perdono, dai.
Scusi e Tassi? So che lui è un grande animale da discoteca.
Ecco, appunto. Lui è un fan di Cristian Marchi, quindi non ha registrato la puntata.
Ecco, appunto. Lui è un fan di Cristian Marchi, quindi non ha registrato la puntata.
Ma come? Perché?
Ho deciso di punirlo. Ricorda quando ha disertato Bowlcast, la puntata di Alessandro Milan? Ho deciso di riammetterlo per la puntata con Marco Ligabue. Dopo ho deciso questa piccola penitenza nella puntata successiva.
Ho deciso di punirlo. Ricorda quando ha disertato Bowlcast, la puntata di Alessandro Milan? Ho deciso di riammetterlo per la puntata con Marco Ligabue. Dopo ho deciso questa piccola penitenza nella puntata successiva.
Che crudele. Di Trani se l'è cavata da solo?
Diciamo... Comunque nelle prossime puntate li rivedrete entrambi, mi dispiace per voi. Io condurrei da solo, sarei più bravo di loro due. Però sono uno scodellino, è difficile fare tutto senza braccia.
Diciamo... Comunque nelle prossime puntate li rivedrete entrambi, mi dispiace per voi. Io condurrei da solo, sarei più bravo di loro due. Però sono uno scodellino, è difficile fare tutto senza braccia.
E Cristian Marchi cosa ha raccontato delle sue serate? In tutti questi anni ne avrà viste di ogni.
Ma certo, ci sono aneddoti succulenti della sua carriera. I fan italiani incontrati all'estero, le collaborazioni musicali in tutto il mondo. Però, come ben sapete, posso dirvi molto poco qui. Dovrete guardare la puntata di Bowlcast, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Cristian Marchi è scoppiettante, dirompente e simpaticissimo. Pochi altri conoscono e, soprattutto, suonano la musica Disco, l'House, la Dance come lui.
Da domani la puntata sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected]. E ricordate che io vi giudico, da una consolle, con dei cuffioni e con occhiali da sole da grande serata in disco, ma vi giudico sempre. Ora vado ad aprire lo stanzino in cui ho chiuso Tassi, altrimenti Di Trani si offende, gli ho comunque tolto il compare di avventure e disavventure.
Ma certo, ci sono aneddoti succulenti della sua carriera. I fan italiani incontrati all'estero, le collaborazioni musicali in tutto il mondo. Però, come ben sapete, posso dirvi molto poco qui. Dovrete guardare la puntata di Bowlcast, come ogni domenica, stasera alle 21.00 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre o sull'app Telelibertà. Cristian Marchi è scoppiettante, dirompente e simpaticissimo. Pochi altri conoscono e, soprattutto, suonano la musica Disco, l'House, la Dance come lui.
Da domani la puntata sarà disponibile on demand su liberta.it, sezione Telelibertà. Per il podcast puro, potrete ascoltarlo sulle principali piattaforme audio. Mandate i feedback e candidatevi per le nostre famose incursioni mandando una mail a [email protected]. E ricordate che io vi giudico, da una consolle, con dei cuffioni e con occhiali da sole da grande serata in disco, ma vi giudico sempre. Ora vado ad aprire lo stanzino in cui ho chiuso Tassi, altrimenti Di Trani si offende, gli ho comunque tolto il compare di avventure e disavventure.