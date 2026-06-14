«Summer is magic, il caldo è arrivato, quindi "Amore tonight" come vuole Cristian Marchi!»

Buongiorno Mr. Bowl, perché ha una camicetta sbottonata, gli occhiali da sole blu elettrico, i pantaloni attillati? È anche ben abbronzato. Un cambio look radicale...

Buongiorno a lei. Vede, l'estate è ormai arrivata. Fa caldo, il sole splende e non vedo l'ora di scatenarmi in spiaggia e, soprattutto, in pista!

In pista? Deve correre in Formula 1?

Ignorante che non è altro. Intendo in pista da ballo! Voglio godermi l'estate al 1000%. In discoteca, nei beach club! "Summer is magic".

Mi sembra una citazione, mi spieghi il suo solito contorto percorso per arrivare all'ospite di Bowlcast.

Certo che è una citazione! Si tratta dell'ultimo singolo dell'immenso Cristian Marchi! Un'istituzione del dj-set! Ha appena pubblicato "Summer is magic". Un pezzo energico, vibrante, emozionante. E qualche settimana fa è uscito anche "Amore tonight", altro brano potente, intenso, trascinante. So che farò mille conquiste amorose sulle note di questi due brani durante tutta l'estate.

Ma la smetta! Sappiamo tutti che è un gran poltrone.

Come si permette? Gliel'ho detto, sono pronto a scatenarmi. Cristian Marchi mi ha convinto durante Bowlcast, mi porterà in giro alle sue serate e faremo della gran baldoria.

Tassi e Di Trani li porta con lei?

Per carità. Li lascio a casa ovviamente. Durante la puntata Di Trani ha parlato solo di "Love Sex American Express" e di "Let's Fuck", alcuni dei più grandi successi di Marchi. Si è giustificato spiegando che lui è metallaro. Diciamo che lo perdono, dai.

Scusi e Tassi? So che lui è un grande animale da discoteca.

Ecco, appunto. Lui è un fan di Cristian Marchi, quindi non ha registrato la puntata.

Ma come? Perché?

Ho deciso di punirlo. Ricorda quando ha disertato Bowlcast, la puntata di Alessandro Milan? Ho deciso di riammetterlo per la puntata con Marco Ligabue. Dopo ho deciso questa piccola penitenza nella puntata successiva.

Che crudele. Di Trani se l'è cavata da solo?

Diciamo... Comunque nelle prossime puntate li rivedrete entrambi, mi dispiace per voi. Io condurrei da solo, sarei più bravo di loro due. Però sono uno scodellino, è difficile fare tutto senza braccia.