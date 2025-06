Suoni, immagini e sperimentazione: torna MusicMediale

Un caleidoscopio di suoni, immagini e sperimentazioni sta per invadere Piacenza: torna MusicMediale, il festival che mette in connessione musica, tecnologia e arte multimediale.

Dal 21 giugno al 6 luglio, la città diventa palcoscenico d’avanguardia con la quarta edizione della rassegna, ideata e promossa dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con il Teatro Municipale, il Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza, il Festival ArteScienza del CRM di Roma e molte realtà culturali del territorio.

Questa edizione speciale celebra i 100 anni dalla nascita di Luciano Berio, genio della musica contemporanea, con un programma che ne rilegge l’eredità attraverso performance immersive, installazioni sonore, opere multimediali e incontri che esplorano le frontiere dell’arte sonora. A presentarla, oggi in conservatorio, Massimo Trespidi e Roberto Solci, rispettivamente presidente e direttore del Nicolini, Mario Magnelli (vicepresidente vicario della Fondazione di Piacenza e Vigevano), la direttrice della Galleria Ricci Oddi Lucia Pini, il direttore artistico e del coordinatore del festival Riccardo Dapelo e Gianmarco Romiti.

MusicMediale 2025 si conferma un laboratorio creativo aperto, dove studenti, docenti e artisti internazionali esplorano nuove forme di espressione tra composizione strumentale, musica elettronica, videomapping, intelligenza artificiale e ambienti sonori tridimensionali. Un ecosistema dinamico dell’innovazione musicale, capace di interpretare il presente e proiettarsi verso il futuro. Il Festival presenta un programma articolato che intreccia musica contemporanea, installazioni multimediali, realtà virtuale e sperimentazione tecnologica.

Tra gli eventi di punta: la prima assoluta di un’opera multimediale con ensemble e coro, riletture jazz ed elettroniche di Berio, installazioni immersive come Cosmophon e Textural, masterclass e concerti dedicati all’incontro tra suono e tecnologia. Arricchiscono il calendario panel di ricerca, progetti interdisciplinari e un gran finale con videomapping e performance elettroniche.

Il programma

21 giugno Teatro Municipale ore 20.30: Prima assoluta dell'opera multimediale I Fili dell’Anima / La Femmina Accabadora (Teatro Municipale), con Ensemble Contemporaneo e Coro del Conservatorio.

23 giugno Cortile Vescovile via Scalabrini/San Vincenzo ore 21: FOLKSONGS FROM INNER SPACE – Berio in chiave jazz ed elettronica con Gianluca Petrella. Il repertorio di Luciano Berio, rielaborato con spirito sperimentale e improvvisazione, attraversa tradizioni musicali da tutto il mondo.

24 giugno Sala Ambisonic – XNL MUSICA (ingresso via San Siro 11) dalle ore 10 alle 20: Cosmophon. Installazione immersiva che unisce suono e visione grazie alla realtà virtuale e alla sfera di monitor 16.1 del Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. Al centro del progetto c’è Cosmophon, innovativo strumento che integra lo spazio nella composizione musicale, coinvolgendo attivamente l’ascoltatore.

25 giugno Cortile Galleria Ricci Oddi ore 20: VOCI_TRAME_MEMORIE – Installazione e concerti coordinato da Tony Arco e Alessandro Ratoci dedicati a Luciano Berio, figura centrale della musica elettronica italiana, con opere storiche e prime esecuzioni.

26 giugno Auditorium Conservatorio Nicolini (via Santa Franca 35) ore 10-13, 15-18: Lezione/concerto con Carlo Serra (Ambiguità Mahleriane) e Sala Ambisonic XNL Musica (ingresso via San Siro 11) ore 10-13, 15-18 installazione TEXTURAL_.

29 Giugno – 03 Luglio Spazio 694 (via Madoli 4) ore 10-13, 15-18: Installazioni audiovisive multidisciplinari E TU...? (Ali Hosseini) e a Sant’Ilario ore 10-13, 15-18 VOCI SILENZIATE (Alice Brunelli).

1 Luglio Auditorium Fondazione Piacenza e Vigevano ore 16: PANEL di ricerca su musica, spazio e interfacce neurali. Keynote dei dottorandi Luca Frigo e Andrea Losi.

4-5 Luglio XNL MUSICA Music Hall (ingresso via San Siro 11) ore 10-13, 15-18: Masterclass di Artemi Maria Gioti su AI e musica.

5 Luglio Salone dei Concerti Conservatorio Nicolini (via Santa Franca 35) ore 21: Concerto BIAS di Gioti – intelligenza artificiale e strumenti acustici in dialogo.

6 Luglio Chiostro del Conservatorio Nicolini (via Santa Franca 35), ore 21.45 : Gran Finale con videomapping e musica elettronica nel Chiostro del Conservatorio.

Ingresso libero e gratuito per tutti gli eventi ad eccezione dell’Opera “I fili dell’anima”.Programma del Festival MusicMediale 2025: