Tante mani colorate disegnate dai bimbi ad Agazzano "abbracciano" il nuovo parroco don Giancarlo
Calda accoglienza a don Plessi, che ha iniziato il suo servizio in una decina di parrocchie della Val Luretta
Mariangela Milani
|2 ore fa
Don Giancarlo Plessi mostra un'immagine del santuario del Pilastrello che gli è stata donata in occasione della messa di insediamento
Don Giancarlo Plessi ha iniziato il suo nuovo servizio ad Agazzano. L'ingresso del nuovo parroco, che guiderà anche la parrocchia di Piozzano e una decina di piccole parrocchie della Val Luretta, è stato accompagnato da una folla di persone, in arrivo anche dalle tante comunità dove don Plessi ha in precedenza prestato servizio.
Una folla la cui presenza «ha riempito il mio cuore – come ha sottolineato il sacerdote – tanto da non riuscire a contenere tutte le emozioni che provo».
A presiedere la prima messa ad Agazzano è stato il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto. «Oggi don Giancarlo – ha detto Cevolotto – inizia un nuovo commino in questa comunità, in mezzo a voi».
I bambini del catechismo hanno salutato l’ingresso del nuovo parroco dedicandogli un collage, affisso all’altare, fatto di mani colorate, a significare il loro abbraccio, e l’abbraccio di tutta la Val Luretta, al nuovo sacerdote. I suoi nuovi parrocchiani gli hanno donato un'immagine del santuario del Pilastrello.
