Teatro Municipale, al via i lavori di manutenzione: interventi per 400mila euro

Prenderanno il via nelle prossime settimane i primi lavori di manutenzione straordinaria al Teatro Municipale di Piacenza, dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici dei Vigili del fuoco insieme al Comune. L'ispezione, richiesta dopo il recente incendio al Teatro "Piccola Scala", ha evidenziato la necessità di alcuni interventi per adeguare la struttura alle più recenti normative antincendio e di sicurezza.

L'investimento complessivo ammonta a 400mila euro e riguarderà, in una prima fase, il rifacimento del sistema di rilevazione dei fumi, ormai obsoleto, e l'installazione di un moderno impianto di diffusione sonora per la gestione delle eventuali evacuazioni.

Successivamente saranno eseguiti gli interventi strutturali, più complessi, che richiederanno tempi più lunghi e un apposito progetto esecutivo. Come ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni, il Comune è già al lavoro per individuare le coperture economiche necessarie.

Nel frattempo il Teatro Municipale rimarrà aperto: i lavori saranno organizzati in modo da non interrompere la stagione.