Telefono agganciato alla cella di Tarcento nella notte tra il 21 e il 22 aprile

Le ricerche di Sonia e dei figli sono partite solo tre giorni fa perché, fino a quel momento, non c’erano elementi sufficienti per individuare con precisione il punto in cui cercare. Una cella telefonica di Tarcento aveva infatti agganciato il segnale di uno dei telefoni dei tre scomparsi nella notte tra il 21 e il 22 aprile: si conosceva quindi la zona, ma non il luogo esatto. Solo dopo il ritrovamento dell’auto, avvenuto il 6 maggio, sono scattate le operazioni di ricerca, con il campo base a poche decine di metri. La denuncia di scomparsa era stata presentata da Yuri il 27 aprile, al termine della settimana di affidamento dei figli assegnata alla madre.