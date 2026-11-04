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Teleriscaldamento, tariffe aumentate del 53%: Iren spiega perché salgono le bollette

Rincari anche per chi si riscalda con il calore recuperato dai rifiuti. Il prezzo è legato al gas naturale, cresciuto del 125% in un anno. Possibili rateizzazioni per le famiglie

Thomas Trenchi
|1 ora fa
Teleriscaldamento, tariffe aumentate del 53%: Iren spiega perché salgono le bollette
1 MIN DI LETTURA
Anche il teleriscaldamento fa i conti con i rincari: tra settembre 2025 e settembre 2026 le tariffe sono aumentate di circa il 53%, secondo Iren. Un dato che preoccupa gli amministratori condominiali in vista dell'inverno.
Ma perché il prezzo sale se una parte del calore arriva dai rifiuti bruciati nel termovalorizzatore di Borgoforte? Iren spiega che la tariffa è legata al costo del gas naturale, prendendo come riferimento quello di una caldaia condominiale tradizionale. Nello stesso periodo, sostiene l'azienda, il gas è rincarato di oltre il 125%.
Il calore recuperato dai rifiuti, precisa Iren, produce ricavi che contribuiscono a contenere i costi di smaltimento e quindi la Tari, non direttamente le bollette del riscaldamento. L'azienda ricorda inoltre che il sistema evita le spese per la caldaia condominiale e annuncia possibili rateizzazioni, richiamando il bonus sociale nazionale per le famiglie più fragili.
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