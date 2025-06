«Tempi di soccorso del 118: superata in 9 comuni la soglia dei 18 minuti»

Torna al centro dell’attenzione la questione della rapidità di risposta ai soccorsi sanitari del 118 in provincia di Piacenza. A questo proposito, il consigliere regionale Pietro Vignali (Forza Italia) segnala che in nove comuni i soccorsi arrivano oltre i 18 minuti fissati come soglia per le aree extraurbane nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) decretati dal Ministero della Salute.

I comuni dove questo limite è superato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile scorsi sono: Agazzano, Alta Val Tidone, Bettola, Corte Brugnatella, Ferriere, Morfasso, Ottone, Piozzano e Villanova. Tra questi, risultano particolarmente critici i tempi per raggiungere i centri dell’Appennino: maglie nere sono Ottone con 35 minuti e Ferriere con 30 minuti. «Si tratta - osserva Vignali - di valori fuori norma».

I dati evidenziano ritardi anche in zone collinari e di pianura. Piacenza città, invece, registra un tempo medio di 8 minuti, risultando il solo capoluogo dell’Emilia-Romagna in regola, a fronte di ritardi generalizzati nelle altre città. Si collocano invece in buona posizione i grandi centri di pianura: Castel San Giovanni, Cortemaggiore, Rottofreno e Fiorenzuola.

Vignali critica la gestione regionale della sanità e chiede un intervento urgente della Giunta. Inoltre, sottolinea come i dati non specifichino se il mezzo inviato sia adeguato al tipo di emergenza.