«Tensioni Italia-Spagna su Ceuta? Solo propaganda pre-elettorale»

«Ceuta? Solo propaganda politica». Le recenti tensioni nate tra Italia e Spagna hanno tenuto banco anche alla seconda edizione del Festival Oltreitaca. “Il mondo che verrà – essere attori nella storia o subirla da servi irrilevanti” è il tema attorno al quale hanno ruotato le riflessioni dell'evento.

Due giorni di dibattiti, musica e apericena all'aperto a Palazzo Ghizzoni Nasalli con tanto di mostra "Ripudiamo la guerra" di Alberto Esse. La seconda e ultima giornata ha visto al tavolo dei relatori lo scrittore e pubblicista Salvo Ardizzone e lo youtuber e analista di politica internazionale Stefano Orsi.

Orsi si è concentrato in particolare sulla questione spagnola: «Una tensione molto strana, mi è sembrato quasi coordinato questo evento visto che sono arrivati più di 50mila immigrati e gli spagnoli hanno fatto tutto quello che potevano per assicurare la sicurezza, contando purtroppo comunque 57 morti. Un'ondata “simil-migratoria” alla quale l'Italia ha reagito a sua volta in maniera davvero strana, decidendo senza una vera ragione il blocco del trattato di Shengen nei confronti della Spagna quando in realtà non c'era alcun pericolo per il nostro Paese.

Non si capisce questa mossa se non con un intento pre-elettorale...tra l'altro per mettere in maggiore difficoltà il Governo di Sanchez che ha tenuto posizioni coraggiose nei confronti di Israele riconoscendo lo Stato di Palestina, passaggio che invece l'Italia non ha ancora fatto, così come altri Paesi»