Tesla sfonda il guardrail e finisce fuori strada a Diara di Rivergaro
L'incidente attorno alle 13 nei pressi del distributore Tacchini Carburanti. Alla guida una giovane donna, uscita autonomamente dall'abitacolo. Sul posto i carabinieri.
Riccardo Freschi
|32 minuti fa
La Tesla danneggiata dopo aver sfondato il guardrail - © Libertà/Riccardo Freschi
Una Tesla bianca ha urtato violentemente il guardrail, deformandolo, ed è rimasta di traverso sulla carreggiata, con la parte anteriore oltre la barriera di protezione. L'incidente è avvenuto attorno alle 13 di oggi, domenica 11 ottobre, a Diara di Rivergaro, all'altezza dell'incrocio nei pressi del distributore Tacchini Carburanti.
Alla guida dell'auto elettrica, una Tesla Model Y, si trovava una giovane donna di nazionalità cinese, che è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulle sue condizioni.
Guardrail deformato, danni alla parte anteriore
Secondo le prime informazioni, l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente avrebbe perso il controllo della Tesla, finendo contro la barriera metallica che delimita la carreggiata.
L'impatto ha provocato danni evidenti alla parte anteriore della vettura, in particolare al cofano e al paraurti, oltre a deformare sensibilmente il guardrail. L'auto è rimasta in posizione obliqua rispetto alla strada, parzialmente fuori dalla carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
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