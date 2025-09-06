The Screen Cinemas apre oggi i battenti: «Piano ambizioso»

Tutto è pronto per l’attesa riapertura, prevista per oggi: The Screen Cinemas è approdato ufficialmente a Piacenza. A partire da oggi pomeriggio, il multiplex di via Corrado Visconti 1 - ex Uci Cinema ed ex Cinestar - accoglierà il pubblico in sala con una programmazione di sei nuove uscite cinematografiche. Tanti erano i piacentini che aspettavano questo momento dopo che il vecchio gestore della struttura, Uci Cinema, ne aveva annunciato la chiusura a luglio.

Dopo settimane di incertezza sul futuro del complesso, a metà agosto era stato il circuito italiano “The Screen Cinemas” ad annunciare di averne preso le redini, promettendo di riportare in città «il grande cinema e un’offerta di intrattenimento di qualità». Questa riapertura immediata però, rappresenta solo l’inizio di un ambizioso progetto di rilancio: «Nei prossimi 18 mesi - spiega i gestori di The Screen Cinemas - la struttura sarà oggetto di una profonda ristrutturazione, con l’obiettivo di restituirle il ruolo di polo polifunzionale, in grado di unire cinema, ristorazione, sport e spazi dedicati al tempo libero».