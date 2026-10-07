Tornano pioggia e forse anche temporali: peggioramento tra oggi e giovedì
Nuvolosità in aumento da ovest e prime precipitazioni dalla seconda parte di oggi. Giovedì tempo instabile con piogge sparse e possibili fenomeni temporaleschi
Redazione Online
|1 ora fa
Potrebbero arrivare temporali
Il meteo sta subendo peggioramenti anche nel Piacentino, dove è previsto il ritorno della pioggia. Secondo le previsioni, una perturbazione in arrivo da ovest porterà un progressivo aumento della nuvolosità già nel corso di oggi, mercoledì 7 ottobre, con precipitazioni che potranno interessare dapprima i settori occidentali e appenninici e successivamente il resto del territorio provinciale.
La fase più instabile è attesa giovedì 8 ottobre, quando saranno possibili piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Una situazione decisamente più autunnale rispetto alle temperature miti e al tempo stabile dei giorni scorsi.
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