Tornano pioggia e forse anche temporali: peggioramento tra oggi e giovedì

Il meteo sta subendo peggioramenti anche nel Piacentino, dove è previsto il ritorno della pioggia. Secondo le previsioni, una perturbazione in arrivo da ovest porterà un progressivo aumento della nuvolosità già nel corso di oggi, mercoledì 7 ottobre, con precipitazioni che potranno interessare dapprima i settori occidentali e appenninici e successivamente il resto del territorio provinciale.

La fase più instabile è attesa giovedì 8 ottobre, quando saranno possibili piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Una situazione decisamente più autunnale rispetto alle temperature miti e al tempo stabile dei giorni scorsi.