Torneo dei Rioni, GodiViustino nella storia grazie a bomber Campa

Sport, volontariato e musica. La ricetta vincente che contraddistingue da 19 anni il successo del Torneo Rioni. Evento sportivo capace di coinvolgere per sette serate tutta la comunità gropparellese e tanti appassionati provenienti dai paesi limitrofi.

GodiViustino entra nella storia del Torneo dei Rioni conquistando per la prima volta la coppa dalle grandi orecchie dopo una finale combattuta contro i Gelati. La formazione che rappresenta le località “straniere” nella competizione organizzata da Promis Gruparel e Polisportiva Gropparello ha conquistato il titolo trascinata dal bomber di razza Andrea Campana che durante la serata ha fatto incetta di premi portandosi a casa anche la statuetta del capocannoniere e il pallone d’oro ideato dalla pagina social dell’evento sportivo. L’Ettore Rosso di Gropparello è stato letteralmente invaso da appassionati e tifosi per l’atto conclusivo di una manifestazione che da 19 anni a questa parte propone la sfida tra le frazioni e le località sorte attorno al capoluogo della Val Vezzeno. Da sei anni le porte del torneo si sono aperte anche alla squadra GodiViustino che non aveva mai staccato, prima di venerdì, il pass per la finalissima. Quella stessa finale che è diventata maledetta per i Gelati, arrivati per il secondo anno consecutivo solo a un passo dalla vittoria.

Ad aprire la serata la partita delle giovane promesse del Gropparello calcio, il tradizionale appuntamento con il calcio femminile e il match tra le vecchie glorie del torneo.

L’evento non guarda solo all’ambito sportivo, ma è riuscito grazie a idee originali come le serate a tema – ad ogni puntata era infatti richiesto un dress code, spaziando dagli occhiali originali, ai supereroi, fino alla notte bianca e i personaggi di film e serie tv – a coinvolgere realmente tutti, anche chi del calcio interessa fin lì.

Grande festa all'Ettore Rosso

Persino i fuochi d’artificio hanno colorato il cielo sopra il campo al momento del trionfo delle maglie gialle del GodiViustino. Dopo i festeggiamenti di squadra, spazio ai premi individuali: oltre al pluripremiato bomber Campana anche il fratello Cristian ha ricevuto il titolo del miglior giocatore non tesserato, l'estremo difensore dei ‘canarini’ Claudio Scarpinati ha vinto il miglior portiere, a Oliver Villa il premio del miglior giovane e a Nicholas Maggi quello di miglior giocatore, piccola consolazione dopo la sconfitta in finale. Premiati anche Michele Marchioni, Paolo Bonfanti e Alessandro Rossi per essere stati i calciatori più presenti fin dagli esordi del torneo. Due magliette omaggio anche per Greta Gandolfi e Ilaria Segalini per non aver mai mancato un appuntamento con le serate a tema sfoggiando outfit originali e divertenti.

La 19esima edizione del torneo si è conclusa con un match equilibrato e ricco di agonismo, ben governato dal direttore di gara Sandro Lecca, premiato anche lui con una iconica sciarpa gialloverde. GodiViustino si è aggiudicato il titolo – che dovranno riportare l’anno prossimo, visto che vige la regola dei Mondiali di calcio per cui solo dopo la terza vittoria si può trattenere la coppa – grazie al tocco sotto di Lorenzo Freschi, all’eurogol di Davide Croci e alla solita sentenza di Andrea Campana. Risultato finale 3-2 tra applausi, cori e vere e proprie sirene. L’estate gropparellese ora si trasferisce dal campo al piazzale alberato di via IV Novembre, dove da venerdì uno a domenica tre agosto prenderà vita la Festa dei Cuion che porterà in Val Vezzeno AmbraMarie, Cecco e Cipo, i Cosmonauti borghesi, i Meganoidi e tanti altri.