Tra eventi fashion e matrimoni di lusso, il “magico” settore delle cerimonie a "Nel Mirino"

Il “magico” settore delle cerimonie è da sempre una sorta di rito collettivo ricco di fascino tra eventi fashion e matrimoni di lusso, ma nel tempo si è evoluto in una vera industria che ha anche creato nuove tendenze e una miriade di professioni. C'è tutto un mondo da scoprire insomma, che la trasmissione “Nel Mirino” scandaglierà a fondo questa sera su Telelibertà. Dalle ore 21, la conduttrice Nicoletta Bracchi ospiterà allo Spazio Le Rotative quattro veri esperti piacentini doc per approfondire l'argomento: Silvia Bettini, wedding planner che recentemente ha rappresentato l'Italia al convegno mondiale che si è tenuto in India, Marco Troni, professionista del catering con la Troni's Events che gestisce insieme al fratello e che ha organizzato eventi per il Cinema di Venezia e di Roma e per il Festival di Sanremo, il conte Orazio Zanardi Landi, che con la sua famiglia gestisce il Castello di Rivalta splendida location per matrimoni “reali” e il ballo delle debuttanti, e Roberta Ticchi, titolare dell'impresa Robjoy che si occupa di fare promozione del territorio piacentino attraverso l'organizzazione di eventi come la Silver Flag a Castell'Arquato o il “Palato Fino” a Portofino.