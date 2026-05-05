Trasporto dei disabili, l'apertura alle paritarie è bipartisan (con bagarre)

«Una giravolta elettoralistica dell’amministrazione», attacca il consigliere di opposizione Jonathan Papamarenghi. «Le speculazioni sulla disabilità sono inaccettabili», replica l’esponente di maggioranza Tiziana Albasi (Pd).

Botta e risposta, a tratti molto acceso, quello di ieri in consiglio comunale sul tema del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, con un confronto serrato tra i banchi dell’aula di Palazzo Mercanti. A innescare lo scontro è stato il via libera all’estensione del regolamento anche agli alunni delle scuole paritarie, arrivato con l’approvazione bipartisan (contrario Luigi Rabuffi e astenuto Stefano Cugini) di un emendamento presentato dalla civica di centrodestra.

Il nuovo documento, illustrato dall’assessora ai Servizi sociali Nicoletta Corvi, viene così modificato ampliando la platea dei beneficiari del servizio. Nella versione iniziale, infatti, l’accesso era limitato agli iscritti degli istituti statali.

È stata inoltre approvata all'unanimità la risoluzione presentata dalle consigliere comunali di Palazzo Mercanti, nata in seno alla commissione delle elette presieduta da Gloria Zanardi, volta a sostenere l’istituzione della Giornata nazionale per gli orfani di femminicidio.